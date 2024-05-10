Son dakika haberi... Yargıtay Başkanlığı seçiminde düğüm çözüldü: Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

Yayınlanma: 10.05.2024 - 13:37

Güncelleme: 10.05.2024 - 13:51

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde 13 Mayıs'ta yapılacak olan 36'ncı tur öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Birinci Başkanlık adaylığından çekildiğini açıkladı.

Şentürk, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla Birinci Başkanlık adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte şahsıma gösterilen teveccüh ve verilen destek dolayısıyla Genel Kurul'umuzun tüm üyelerine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yine yaptığım değerlendirme sonucunda 13.05.2024 tarihinde yapılacak olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde aday olduğumu yüksek takdirlerinize arz eder, kıymetli desteklerinizi istirham eder, selam ve saygılarımı sunarım" açıklaması yaptı.

ATALAY KARARINI UYGULAMAMIŞTI

Seçimin ilk 34 turunda 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu iki adayın da alamaması nedeniyle son olarak 35. tur oylaması yapılmıştı.

Oylama sonucu, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy almıştı.

Yarıştan çekilen Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamayan isim olarak biliniyor.