Yargıtay Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’in cezalarını onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, avukat Selçuk Kozağaçlı'nın 12 yıllık hapis cezasını 10 yıl 15 aya indirerek onadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:37
Yargıtay Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’in cezalarını onadı
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve dernek üyesi avukatlar hakkında kararını verdi. Yargıtay'ın kararında, Selçuk Kozağaçlı ve dernek üyesi Barkın Timtik hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı kısmen onadı

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2022 yılının kasım ayında verdiği kararda, Kozağaçlı ve Timtik, 'terör örgüt üyeliği' suçunu işledikleri gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararında, Kozağaçlı hakkında verilen karar 10 yıl 15 ay olarak düzeltildi ve onandı. Timtik'e verilen 12 yıllık cezada da onama kararı çıktı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kozağaçlı ve Timtik'e verilen 'örgüt propagandası' suçlamasıyla verilen hapis cezasının ise istinaf mahkemesine gönderilmesine karar verdi.


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