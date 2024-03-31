Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçim sonuçları: Türkiye'nin gözü İstanbul'da... İşte İstanbul'da son durum!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 19:17

Güncelleme: 31.03.2024 - 19:31

Türkiye, bugün bir kez daha yerel seçimler için sandık başına gitti.

Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerinin belirleneceği seçimlerde ülke genelinde yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanıldı. Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00'de bitti ve sayıma geçildi.

Yurttaşlar büyükşehirlerde; Büyükşehir Belediye başkan adaylığı, ilçe belediye başkan adaylığı, ilçe belediye meclis üyesi adaylığı, muhtarlık ve ihtiyar heyeti olmak üzere 4 farklı oy kullandı.

Büyükşehir olmayan illerde ise; il belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, ilçe belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verildi.

İSTANBUL'DA SON DURUM NE?

İşte resmi olmayan ilk sonuçlara göre, saat 19.30 itibarıyla İstanbul'da son durum...

EKREM İMAMOĞLU (CHP): Yüzde 58,66

MURAT KURUM (AKP): Yüzde 37, 78

MEHMET ALTINÖZ (YENİDEN REFAH PARTİSİ): Yüzde 1, 7

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (DEM PARTİ): Yüzde 1,38

BUĞRA KAVUNCU (İYİ PARTİ): Yüzde 0,53

İSTANBUL'DA 49 ADAY YARIŞTI

İstanbul'da 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yarıştı.

İstanbul genelinde kayıtlı 11 milyon 314 bin 516 seçmen için kurulan 33 bin 328 sandıkta oy sayımlarına başlandı. Sonuçların belli olmasının ardından oy torbaları sandık kurulu başkanları tarafından kentteki 80 ilçe seçim kuruluna götürülecek.

İlçe seçim kurulu başkanları ise birleştirme tutanaklarını İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'na teslim edecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi sonuçları ise adliyenin atrium alanına kurulan büyük ekrandan takip edilebilecek. Siyasi partiler ve adaylar itirazları olması halinde ilçe seçim kurullarına başvurabilecek.