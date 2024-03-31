Muhtar, seçim kavgasında bacağından bıçaklandı
Afyonkarahisar'da muhtarı olduğu mahallede yeniden aday olan Halit Kaplan, oy kullanma işlemi sırasında çıkan tartışmada rakip adaylardan birinin yakını tarafından bacağından bıçaklandı.
Akçin Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sırasında yeniden aday olan mahalle muhtarı Halit Kaplan ile rakip adaylardan birinin yakınları arasında tartışma çıktı.
Akçin İlkokulu bahçesindeki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halit Kaplan, bıçakla bacağından yaralandı. Halit Kaplan, çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Halit Kaplan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, Kaplan’ı bıçakladığı belirlenen Y.B.’yi gözaltına aldı.
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