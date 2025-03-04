SON DAKİKA... Halk TV ve gazetecilerin 'bilirkişi' davasında herkese beraat kararı

Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV'de yayımlanması üzerine gazeteciler Suat Toktaş, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında açılan "bilirkişi" davasının ilk duruşmasında karar açıklandı.

SON DAKİKA... Halk TV ve gazetecilerin 'bilirkişi' davasında herkese beraat kararı
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:29

Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV'de yayımlanması üzerine gazeteciler Suat Toktaş, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında açılan "bilirkişi" davasının ilk duruşmasında karar açıklandı.

Mahkeme, "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlamasından bütün sanıkları hakkında beraat kararı verdi. 

Davanın tek tutuklu sanığı Suat Toktaş hakkında tahliye kararı veren mahkeme, 5 gazeteci için yurtdışına çıkış yasağıyla adli kontrol kararının ise devamına hükmetti.

Dava dosyası "iletişimin gizliliğini ihlal" suçlaması yönünden uzlaştırma bürosuna gönderildi.

SAVCILIK İTİRAZ EDECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk duruşmada açıklanan karara itiraz edecek. Başsavcılık, mahkemenin kararını Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf mahkemesi) taşıyacak.

Başsavcılık ayrıca Suat Toktaş'ın tahliyesine de itiraz edecek.

 


Etiketler: #HALKTV #Suat Toktaş

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