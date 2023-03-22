Son dakika... HDP'den 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı: Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?
Son dakika gelişmesi... Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasının ardından HDP'nin 'Cumhurbaşkanı adayı' konusunda kararını verdiği iddia edildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak belirlemesinin ardından siyaset arenasında sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.
HDP'NİN TAVRI MERAK EDİLİYOR
Cumhurbaşkanlığı için adaylar da netleşirken Halkların Demokratik Partisi (HDP), Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği merak konusu oldu.
'ADAY ÇIKARMAYACAK'
Gazeteci Candaş Tolga Işık, konuya ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işık, "HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkarmama kararı aldı" dedi.
İddianın ardından henüz resmi bir açıklama gelmezken HDP'nin ilgili kararı yarın kamuoyuna duyuracağı ileri sürüldü.
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