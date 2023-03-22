Son dakika... HDP'den 'Cumhurbaşkanı adayı' kararı: Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 00:01

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 00:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak belirlemesinin ardından siyaset arenasında sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

HDP'NİN TAVRI MERAK EDİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı için adaylar da netleşirken Halkların Demokratik Partisi (HDP), Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip vermeyeceği merak konusu oldu.

'ADAY ÇIKARMAYACAK'

Gazeteci Candaş Tolga Işık, konuya ilişkin çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işık, "HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını çıkarmama kararı aldı" dedi.

İddianın ardından henüz resmi bir açıklama gelmezken HDP'nin ilgili kararı yarın kamuoyuna duyuracağı ileri sürüldü.