Son Dakika... HDP'nin kapatılma davasına ilişkin yeni gelişme: Tarih belli oldu
Anayasa Mahkemesi'nce, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin Yargıtay tarafından yapılacak açıklamanın tarihi kararlaştırıldı.
Yüksek Mahkeme, 10 Ocak 2023'teki toplantının gündemine HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 10 Ocak 2023'te Anayasa Mahkemesi'ne gelerek, sözlü açıklama yapacak. Şahin'in açıklamasının ardından belirlenecek günde ise HDP sözlü savunmasını verecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Başsavcı Şahin'in sözlü açıklaması ve HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasanın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oyçokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
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