Son dakika... 'Pez...nkler' küfrünü savunmuştu: HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye jet yanıt

Yayınlanma: 31.10.2023 - 13:10

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:29

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Meclis'teki küfür skandalını savunan MHP lideri Bahçeli'ye yüklenen Bakırhan, şunları söyledi:

"Bizler Bahçeli'den özür beklerken Bahçeli o sözlere sahip çıktı. MHP Genel Başkanı aslında kendi vekiline sahip çıakrak bize bir gerçekliği daha gösterdi. Bunların küfürden ve antidemoktatik uygulamaları savunmaktan başka amacı yok. Küfür ve hakretleri konuşmalarından çıkarınca bunlardan geriye bir şey kalmıyor.

Tehdit ediyor, yetmiyor Celal Adan'ı savunuyor. İnsanın ağzına alamayacağı sözler için Bahçeli 'İsabetli sözlerdir' diyor. Biz grup böyle bir başkanvekilini tanımıyoruz. Haddinizi bilin. Sizin arkanızda mafyalar olabilir, bizim arkamızda halk var."

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP'li Sırrı Sakık ile tartışma yaşayan Celal Adan'ın mikrofonu açık kalmıştı. Adan bu sırada "Pez***nkler" ifadesini kullanarak küfür etmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise Celal Adan'a sahip çıkarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hakettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Celal Adan'ın isabetli sözleri bizim sözümüzdür. Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir, saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır."