Meclis Başkanvekili Celal Adan'dan skandal: 'P..venkler...'
TBMM Genel Kurulu, dün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. HEDEP'li Sırrı Sakık ile tartışma yaşayan Celal Adan'ın mikrofonu açık kaldı. Bu durumu unutan Adan küfür etti.
TBMM Genel Kurulu, dün Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da söz alan HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarına dair bir konuşma yaptı.
Bu esnada MHP'li Celal Adan ile Sırrı Sakık arasında bir tartışma yaşandı.
Tartışma sonrası başka bir vekili kürsüye çağıran Meclis Başkenvekili Celal Adan'ın mikrofonu açık kaldı. Bu durumu unutan Adan'ın "p..venkler" ifadesini kullandığı duyuldu.
O anlar Meclis TV canlı yayınına yansıdı.
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