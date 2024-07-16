Son dakika... H.K.G davası yine ertelendi
Son dakika haberi.... İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nda 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla ilgili dava yine ertelendi.
İsmailağa cemaati başlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi altı yaşındayken “imam nikahıyla evlendirilerek” Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın bugünkü duruşmasında karar çıkmadı.
İstismar davası 23 Eylül'e ertelendi.
Ayrıntılar geliyor...
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