Son dakika... H.K.G davası yine ertelendi

Son dakika haberi.... İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nda 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarla ilgili dava yine ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:48
Son dakika... H.K.G davası yine ertelendi
Abone Ol google-news

İsmailağa cemaati başlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi altı yaşındayken “imam nikahıyla evlendirilerek” Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın bugünkü duruşmasında karar çıkmadı. 

İstismar davası 23 Eylül'e ertelendi. 

Ayrıntılar geliyor...


Hiranur Vakfı haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler