Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti
Kastamonu’da yaşadığı sitenin bahçesinde oynarken dokunduğu aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Hiranur, hayatını kaybetti.
Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Burak Kapucuoğlu Sokak’ta, dün gece saatlerinde bir sitenin bahçesinde oynayan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş, dokunduğu aydınlatma direğindeki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olayı gören yakınlarının ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hiranur, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Hiranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ailesini yasa boğan Hiranur’un cenazesinin Cuma namazına müteakiben Hacıbey Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.
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