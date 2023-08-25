Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti

Kastamonu’da yaşadığı sitenin bahçesinde oynarken dokunduğu aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Hiranur, hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 10:45
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Hiranur hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Burak Kapucuoğlu Sokak’ta, dün gece saatlerinde bir sitenin bahçesinde oynayan 9 yaşındaki Hiranur Bektaş, dokunduğu aydınlatma direğindeki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olayı gören yakınlarının ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hiranur, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Hiranur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ailesini yasa boğan Hiranur’un cenazesinin Cuma namazına müteakiben Hacıbey Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.


Player Alanı
kastamonu Elektrik akımı elektrik

İlgili Haberler

Manisa'da elektrikçinin acı ölümü: Akıma kapıldı, hayatını kaybetti

Manisa'da elektrikçinin acı ölümü: Akıma kapıldı, hayatını kaybetti
Elektrikli otomobil bataryalarında yeni dönem: Artık yangınlar daha az olacak

Elektrikli otomobil bataryalarında yeni dönem: Artık yangınlar daha az olacak
Midyat’ta inşaat işçisi elektrik akımına kapıldı

Midyat’ta inşaat işçisi elektrik akımına kapıldı

En Çok Okunan Haberler