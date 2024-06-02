Okulda nefes borusuna erik kaçan Hiranur 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Düzce'de okulda erik yerken nefes borusuna parça kaçan 7 yaşındaki Hiranur Kalkan, 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 08:07
Okulda nefes borusuna erik kaçan Hiranur 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Abone Ol google-news

Olay, 9 Mayıs'ta Konuralp Mahallesi'nde bulunan Konuralp İlkokulu’nda meydana geldi.

Okulda erik yiyen 1'inci sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan’ın nefes borusuna erik parçası kaçtı. Öğrencinin nefessiz kaldığını gören öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Hiranur Kalkan’ın tedavisi yoğun bakımda devam etti. Talihsiz çocuk, 24 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, bugün yaşamını yitirdi.

Hiranur Kalkan'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


Düzce haberleri Erik haberleri boğulma haberleri

İlgili Haberler

Nefes borusuna yemek takılan şahıs öldü

Nefes borusuna yemek takılan şahıs öldü
7 aydır yoğun bakımdaydı: Nefes borusuna yemek takılan öğretmen yaşam savaşını kaybetti

7 aydır yoğun bakımdaydı: Nefes borusuna yemek takılan öğretmen yaşam savaşını kaybetti
Bursa'da nefes borusuna mama kaçan bebek öldü

Bursa'da nefes borusuna mama kaçan bebek öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler