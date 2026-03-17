Son Dakika... İBB Davası'na 'kısıtlama' getirildi: 10 CHP'li isme izin verildi, 3 milletvekiline 'ret' geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik, Ekrem İmamoğlu ile birlikte yüzlerce kişinin yargılandığı dava için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebiyle 'kısıtlama' getirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen yazıda, "Yargılama seyri, duruşma salonu düzeni ve katılımcılara ilişkin oluşturulan mahkeme ara kararının icra edilerek; bildirilen sınırlamaya uygun tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması" istendi. Karar uyarınca, yerleşke çevresi ve bina girişinde duruşmanın akamete uğramaması için "tüm özenin gösterilmesi" talimatı verildi.

10 CHP'Lİ İSME İZİN VERİLDİ, 3 İSME RET GELDİ

HalkTV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, duruşmanın beşinci celsesinde mahkeme başkanı ile CHP’li vekiller arasında yaşanan gerginliğin ardından, yarınki oturum için özel bir liste oluşturuldu. Edinilen son bilgilere göre, yarın yapılacak duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 9 CHP’li milletvekilinin girmesine onay çıktı.

Ancak bu isimler arasında, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Turan Taşkın Özer ve Ali Mahir Başarır yer almadı. Bu üç ismin duruşma salonuna girişine izin verilmeyeceği öğrenildi.

KİMLER İÇERİ GİREBİLECEK?

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti’nin savcılığa yazdığı müzekkerede, salona sadece belirli sıfatları taşıyan kişilerin alınması talep edildi. Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Yargılamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, sanıkların savunmalarının tamamlanabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde devam ettirilebilmesi için... duruşma düzenine uygun bir şekilde yargılama yapılması amacıyla 1. Celsesinin 6. oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri ile yargılamayı takip etmek isteyen basın mensupları (daha önce belirtilen kapsama uygun şekilde) ve tutuklu sanıkların 1. veya 2. derece yakınlarından biri ile devam edilmesi ve sayılan kişiler dışındaki kişilerin salona alınmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması rica olunur."

Bu kararla birlikte, Turkuaz Basın Kartı sahibi olmayan gazeteciler ve genel yetkili CHP heyeti, yargılanan bir ismin birinci veya ikinci derece yakını olmadıkları sürece salon dışında kalacak.