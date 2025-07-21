Son dakika... İBB soruşturmasında 8 tutuklama kararı

Saray'ın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
9 kişi hakkında adli kontrol talep edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞLERDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mali suçlamayla başlattığı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonların yeni dalgasında 17 kişi gözaltına alınmıştı.
18 Temmuz'da gözaltına alınan kişiler bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
YENİ DALGA OPERASYONDA 8 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI
Savcılık ifadeleri tamamlanan 17 kişiden 8'i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Sulh Ceza 8 kişinin tutuklanması yönünde karar verdi.
Tutuklananların ismi şöyle: Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit.
Diğer 9 kişi hakkında ise savcı adli kontrol talep etti.