Son Dakika... İBB soruşturmasında bir şirkete daha kayyum atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulanan Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulanan Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketine kayyum atandı.
Sulh Ceza Hakimliğince Murat Gülibrahimoğlu’nun el konulan şirketlerinde yapılan incelemeler ve dosya kapsamında tespitler neticesinde,el konulan şirketlerine, talep doğrultusunda nöbetçi kayyum atanması kararı verildi.