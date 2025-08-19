Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 19 Mart günü başlayan operasyonların 9. dalgasında 15 Ağustos tarihinde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı.

BAKANLIK DUYURDU

İçişleri Bakanlığı, Güney'in 'geçici tedbir olarak' görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu kişiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

İFADE İŞLEMLERİ İÇİN 11 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adliyede, gözaltındakilerin ifadesini almak üzere 11 savcı görevlendirilmişti.

Saat 17.00 sıralarında tamamlanan ifade işlemleri sonrasında aralarında Güney'in de olduğu 20 kişi tutuklama, 24 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

İNAN GÜNEY DAHİL 17 KİŞİ TUTUKLANDI

İnan Güney'in de tutuklandığı soruşturmada tutuklanan 17 kişi arasında İnan Güney’in eniştesi İsmail Akkaya, Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, İnan Güney’in şoförü Deniz Göleli, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalnız bulunuyor.

Hare Dincer ve Tarık Bora hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İNAN GÜNEY’İN HÂKİMLİK İFADESİ: AZİZ İHSAN AKTAŞ’A İŞ VERMEDİĞİM İÇİN GÖZALTINA ALINDIM

Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, hâkimlik sorgusunda, “Suç örgütü üyeliğini kesin bir dille reddediyorum. 16 yaşından beri sadece bir örgüte üyeyim, o da onurla, gururla, başı dik siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dedi.

Güney, savunmasında, "Sevk yazısında yer aldığı iddia edilen HTS kayıtları ve mali raporlar, avukatlarımın da ifade ettiği üzere, ne emniyet ne de savcılık sorgusunda bizlere sorulmamıştır. İçeriğini bilmediğimiz bu konular hakkında savunma yapma imkânı tanınmadan verilecek bir kararın kamu vicdanını yaralayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İBB soruşturmasında 'etkin pişmanlık' kapsamında tahliye olan Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerine de değinen Güney, "Aziz İhsan Aktaş’a iş vermediğim için gözaltına alınıp karşınızda ifade vermekteyim" dedi.