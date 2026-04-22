Son Dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

22.04.2026 23:17:00
Haber Merkezi
Ataşehir Belediyesi Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

CHP'li belediyelere yönelik operasyon sürerken, Ataşehir Belediyesi Başkanı Onursal Adıgüzel hakkında tutuklama kararı verilmişti.

İçişleri Bakanlığı Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Ataşehir Belediye Başkanı Onursal ADIGÜZEL, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır."

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlar kapsamında Ataşehir Belediyesi'ne de cuma gece yarısı operasyon düzenlenmişti. "İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim gözaltına alınmıştı.

Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenilmişti.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında da sabah saatlerinde tutuklama kararı verilmiş ve toplam tutuklu sayısı 19'a yükselmişti.

Onursal Adıgüzel tutuklandı... CHP'li isimlerden peş peşe tepki açıklamaları Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, CHP'li isimlerden de peş peşe tepki açıklamaları geldi.
İmamoğlu'ndan 'Onursal Adıgüzel' açıklaması: 'Artık haktan hukuktan bahsetmek mümkün değil' CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklandığı operasyona ilişkin "Bir avuç insanın istediği gibi hareket ettiği bir düzen var artık" dedi. İmamoğlu, "İlk sandıkta derin bir nefes alacağız" mesajı verdi.
Özgür Özel'den 'Onursal Adıgüzel' tepkisi... 'Bu darbeye sonuna kadar direneceğiz' Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, "Bu kadar hukuksuzluk, bu kadar haksızlık artık yeter" dedi. Özel, iktidara da "Barış da hukuk da ekonomi de demokrasi de umurlarında bile değil. Onların tek derdi yapıştıkları koltuklarıdır! Kurulan bu düzen AK Parti’nin kara düzenidir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu düzeni değiştirene kadar durmayacağız!" sözleriyle yüklendi.