Onursal Adıgüzel tutuklandı... CHP'li isimlerden peş peşe tepki açıklamaları

CHP'li belediyelere yönelik operasyon sürerken, son olarak Ataşehir Belediyesi Başkanı Onursal Adıgüzel hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklama kararının ardından CHP'li isimlerden art arda tepki açıklamaları geldi.

ÇELİK: 'ZULME KARŞI DİRENİŞİMİZ SÜRECEK'

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklama kararının ardından şunları kaydetti:

"Saat sabah 06:30. Yol arkadaşlarımız, dört gün Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde, 24 saat de Kartal Adliyesi’nde psikolojik işkenceye maruz bırakıldılar.

Savcılık sevk yazısı ve avukatlara görüş izni verilmediği için ifadeler bu saate kadar uzadı. Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve belediye emekçileri; husumet güden birisinin, kıskaca alınan bir iş insanının ve bir sosyal medya trolünün iftiraları ile tutuklandı.

Onursal Adıgüzel Ataşehir'in rekor oyla seçilmiş başkanıdır. Bugünkü tutuklama kararı, halk iradesine dönük sürmekte olan ve direndiğimiz darbe girişiminin bir parçasıdır. Tüm Türkiye, halkın iradesine açıktan savaş açıldığını görmelidir.

Sadece CHP'li belediyelere ve muhaliflere karşı çalışan siyasallaşmış bir yargı kliği, bir avuç azınlık iktidarını sürdürsün diye hukuku katletmektedir.

Herkes bilsin ki, iktidar yürüyüşümüz sürecek! Zulme karşı direnişimiz sürecek! Adalet mücadelemiz sürecek!

Çok denediler ama 103 yıldır kimse ne partimizi, ne ülkemizi, ne halkımızı teslim alamadı. Bundan sonra da teslim alamayacak!"

ZEYBEK: 'BAŞ EĞMEYECEĞİZ'

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise, şunları kaydetti:

'Bu ülkeyi sürüklediğiniz yer uçurumdur! Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel’in gözaltı sürecinden bugüne uzanan tablo, baştan sona bir adaletsizlik zincirine dönüşmüştür.

Savunma hakkı açıkça ihlal edilmiş, tutuklamaya sevk yazısı saatlerce avukatlardan kaçırılmış, görüş izni verilmemiş ve sonunda Onursal Başkanımız iftiralarla tutuklanmıştır.

Sadece AK Partililer mi seçilebilir? CHP’liler bu ülkenin evladı değil mi? Milletin onuruyla, namusuyla verdiği oylar çiğneniyor. “Tek güç sandıktır” diyenler şimdi sandığa sırtını dönmüştür.

Bilesiniz halkımız sandığı bekliyor. Bilesiniz halkımız bu yaşatılan kötülüğü not ediyor. Yargı eliyle belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza yönelen hukuksuzluklara sonuna kadar mücadelemiz sürecek. Baş eğmeyeceğiz!"