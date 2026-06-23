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Adalar Belediyesi'ne operasyon... Başkan Ali Ercan Akpolat'ın da arasında bulunduğu 35 kişi tutuklandı

Adalar Belediyesi'ne operasyon... Başkan Ali Ercan Akpolat'ın da arasında bulunduğu 35 kişi tutuklandı

23.06.2026 07:24:00
Güncellenme:
ANKA
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Adalar Belediyesi'ne operasyon... Başkan Ali Ercan Akpolat'ın da arasında bulunduğu 35 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran'da gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da arasında 35 kişi bu sabaha karşı saat 05.00 sıralarında tutuklandı.

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CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda 19 Haziran sabahı gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da arasında bulunduğu 39 kişi dün sabah Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasından Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Akpolat ve diğer isimlerin savcılık işlemleri akşam saatlerinde tamamlandı. Savcılık, Akpolat'ın da arasında bulunduğu 35 ismi tutuklama, 4 ismi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk etti.

35 İSİM TUTUKLANDI

Üç ayrı hakimlikçe yapılan işlemler sabaha karşı saat 05.00 sıralarında sonuçlandı. Hakimlikler Ali Ercan Akpolat dahil 35 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.

Tutuklanan belediye görevlilerinin isimleri şöyle:

Hüseyin Yılmaz (Adalar Belediye Başkan Yardımcısı), Fırat Durak (Adalar Belediye Başkan Yardımcısı), Funda Yalçınkaya (Adalar Belediyesi Ruhsat Müdürü), İlyas Bayram (Adalar Belediyesi Zabıta Müdürü), Gülşah Bulut (Sekreter), Abdullah Çelikcan (Memur), Furkan Güçlüer (Mimar), Abdullah Yıldırım (Şoför), Talip Gülçiçek (Zabıta), Neslihan Alnıak (Jeofizik Mühendisi, İmar Müdürü) ve Adalar Belediyesi Meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ile Mehmet Nuri Kaya.

İlgili Konular: #tutuklama #Adalar Belediyesi #Ali Ercan Akpolat

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