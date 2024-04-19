Son Dakika... İmamoğlu, 2023 yılı faaliyet raporunu İBB Meclisi’ne sundu

Yayınlanma: 19.04.2024 - 15:36

Güncelleme: 19.04.2024 - 16:24

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde 2023 Faaliyet Raporu'nun sunumunda konuştu.

İmamoğlu'nun açıklamasından satırbaşları şöyle:

"31 Mart 2024 seçimleri, yerel yönetimleri bizden olan ve olmayan diye ayırmamanın, bizim adaylarımıza oy vermezseniz hizmet alamazsınız demeyenlerin, bu anlamda milleti tehdit etmeyenlerin, kendisinden kabul etmediği kişileri, kurum ve kuruluşları cezalandırma anlayışıyla hareket etmeyenlerin ve buna karşı duranların kazandığı bir seçim olmuştur.

Bu ve benzeri davranışları yapan ve bu dili kullananlar açısından ibretlerle dolu bir seçim olmuştur. Milletin verdiği dersin anlaşılacağını ve herkesin bu anlamda gereğini yapacağını umut ederim.

"BU YOLDA DÜNDEN HAZIRIZ"

Merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında hizmet üretme ve sorun çözme odaklı uyum ve iş birliği hedefleyen yeni bir anlayışın en üst seviyede hakim olmasını diliyorum. Biz bu yolda dünden hazırız.

"SOSYAL POLİTİKALARLA GÜÇLÜ BİR MODEL OLUŞTURDUK"

2023'te kente özen ve insana saygı anlayışıyla uyguladığımız halkçı politikaların ne kadar doğru ve etkili olduğunu hep birlikte gördük. Son derece yoğun, yenilikçi, özenli sosyal politikalarla büyük bir fark yarattık ve güçlü bir model oluşturduk. İstanbul modelini her alana yaydık.

2019'da sosyal destekleri kesecekler diye aleyhimize kara propaganda yapanların bu durumdan gerekli dersleri çıkarmalarını ve artık yeni bir siyaset mücadelesi ve dilini benimsemelerini bu kapsamda da diliyorum.

Yaptığımız devasa işleri küçük görmeye, yok saymaya ve hatta birkaç adıma sığdırmaya çalışan siyaset anlayışı da 31 Mart'ta tarihin sayfalarına gömülmüştür.

"ÇEKİNMEDİM, ÇEKİNMEYECEĞİM"

Hakikat üzerinden ve sadece vatandaşın menfaati gözetilerek yapılacak muhalefete, bilimsel ve sağduyulu eleştirilere tüm yöneticilerin ihtiyacı vardır. Yeni dönemde meclisimizin de bu açıdan çok doğru ve güzel bir sınav vermesini biliyorum. Bu kapsamda sadece bu mecliste muhalefet edenlere ya da muhalefet görevini elde edenlere değil, iktidar olduğunu düşünen Cumhuriyet Halk Partisi grubuna da benzer yönde tavsiyelerimi yapmaktan çekinmedim, çekinmeyeceğim.

Faaliyetlerimizi 10 başlık altında özetlemeye çalışacağım. Başlıkların her biri İstanbul'u refaha, mutluluğa kavuşturacak yol haritasının önemli parçalarıdır. İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi, farklı uzmanlık alanlarından, bilim insanları, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör temsilcileri ile gündeminde İstanbul olan paydaşların güçlü katılımlarıyla 2 yıldan fazla sürede hazırlanmıştır.

Neler yaptığımıza geçmeden önce bize emanet edilen bütçeyi nasıl kullandığımızın hesabını sizlere vermek istiyorum.

BÜTÇE DİSİPLİNİ

101 milyar 745 milyon TL yatırım

33 milyar 425 milyon TL cari transfer

115 milyar 380 milyon TL ulaşım harcaması

31 milyar 540 milyon TL çevre kaynağı

25 milyar 475 milyon TL sağlık ve sosyal hizmetler kaynağı

19 milyar 645 milyon TL spor, kültür, eğitim harcaması

37 milyar 545 milyon TL raylı sistem sermaye yatırımı

29 milyar 945 milyon TL fen işleri eliyle sermaye yatırımı

14 milyar 355 milyon TL yol yapım ve bakım harcaması

21 milyar 415 milyon TL ulaşım sübvansiyonu

Bunları ülke yönetiminin, bizleri üzen ekonomi politikalarının yol açtığı anormal seviyedeki kur ve fiyat artışına rağmen gerçekleştirdiğimizin altını çizmek istiyorum. Kaynaklarımızı doğru yönettiğimiz için hem borçlandığımızdan daha fazla borç geri ödemesi yaptık hem de İstanbul'un her yanında ciddi ve büyük yatırımları bu süreçte gerçekleştirdik.

Belediye olarak yerel yönetimlerce Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek uluslararası standartlarda yeşil finansman çerçeve metni hazırladık ve yayınladık. Bu doğrultuda yalnızca ülkemizin değil bölgenin de ilk yerel yeşil bonosunu ihraç ederek yerel yönetimlere alternatif finansman konusunda örnek bir işi başardık.

"BÜTÇEMİZE BEREKET GETİRDİK"

Her türlü kesintiye, pandemiye ve ne yazık ki makro ekonomik çöküşe rağmen İBB'nin borçlarını döviz cinsinden azalttık. Kesinlikle ifade ediyorum, bu zor koşullarda bütçemize bereket getirdik.

"YOKSULLUĞU İSTİSMAR ETMİYORUZ"

Biz yoksulluğun sürdürülüp siyaseten istismar edilmesini değil sonlandırılmasını hedefleyen anlayışla çalışmayı sürdürüyoruz. İnsanlarımızın belediyeden aldığı yardım ve destekle değil, çalışarak ve üreterek kazandığı parayla rahatça yaşayabilmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede, 2023 yılında bölgesel istihdam ofislerimizin sayısını 30'a bu ofisler aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısının da 180 bine ulaştığının altını çizmek isterim.

İETT ve şehir hatlarını yeniden ayağa kaldırıp güçlendirdik. Dünyanın yaşayan ve üreten en eski tersanesi durumunda olan Haliç Tersanesi'ni yeniden aktif hale getirdik. 2019'da uluslararası endekslere göre İstanbul, Avrupa'nın trafiği en yoğun kentlerde en baştaydı. Yaptığımız atılımlar sonucu şehrimiz 2023 yılı itibarıyla 30'uncu sıraya kadar gerilemiştir.

47,3 KİLOMETRE UZUNLUĞA SAHİP 5 METRO HATTI

Kabataş-Mecidiyeköt-Mahmutbey Metrosu 1. Etap

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı 1. Etap ve 2. Etap

Ataköy-İkitelli Hattı 1. Etap

Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküleri

Kabataş-Mecidiyeköy Metrosu Fulya ve Yıldız İstasyonları

Dudullu-Bostancı Metrosu

47,3 kilometre raylı sistem hattının işletmeye alınmasının yanı sıra bu süreç içerisinde daha önce hiç yaşanmadığı bir şekilde Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan 2 metro hattının tüm finansmanını 10 ay gibi kısa bir sürede ödeneğimizden kesilerek geri ödemiş durumdayız.

"TEKRARDAN TALEP EDİYORUZ"

10 ayda geri ödediğimiz kısım daha önce 16 yıl, 17 yıl, 18 yılda geri ödemesi planlanan işlerdir. Türkiye ve dünya tarihinde başka örneği görülmemiş durumdur. Bu uygulama kamu vesayet gücünün partizan ve vicdan dışı bir uygulamasıdır. Kelimenin tam anlamıyla görevi kötüye kullanmaktır. Biz kendimiz aynı ihaleleri, belki çok düşük fiyata, çok daha uzun vadeye ve çok daha standartı yüksek şekilde yapabilecekken, hükümetimizin bu adaletsiz uygulamasını milletimizin dikkatine tekrar sunuyorum. Bu anlamda geri adım atılmasını ve bu işin düzeltilmesini İstanbul halkı adına tekrardan talep ediyoruz."