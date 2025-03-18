Son Dakika... İmamoğlu'nun diploması iptal edildi: Özgür Özel'in ilk açıklaması Cumhuriyet'e!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 18:33

Güncelleme: 18.03.2025 - 18:41

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan 'usulsüz diploma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu'nun diploması iptal edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin ilk açıklamasını Cumhuriyet'e yaptı.

Özgür Özel, şunları söyledi.

"Bu alınan karar, hem kararı alanların İstanbul Üniversitesi gibi 1453 yılından beri faaliyette olan bir kurumun tarihine bir kara leke olarak geçmiştir.

Ama kimse enseyi karartmasın. Sonuçta bu bir idari işlem ve ne baskılarla bu kararın aldığını biliyoruz.

İdari yargı bakımından zaman geçirilmeden hak aranacak. Kararın iptal edileceğine ben inanıyorum.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi yine benzer bir konuda kişinin kendi hilesi olmamasından dolayı iptal edilen diplomanın geri verilmesine hem de bir ay süre içerisinde bu işlemin yapılması için verdiği bir karar.

Ekrem Başkan’dan önceki yıl birçok kişiye bu imkan sağlanmış. 28 kişiyle ilgili toplu bir karar alınıyor.

Biz bunun idari yargıdan döneceğine inanıyoruz. En kötü ihtimal Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik uygulamaları var. Kimse enseyi karartmasın.

Buna cevabı ben Genel Başkan olarak bu kadar veriyorum 1 milyon 750 bin üyemiz, Pazar günü sandık başına daha büyük bir inançla, daha büyük bir şevkle, daha büyük bir motivasyonla giderek Cumhurbaşkanı adaylarının arkasında duracaktır.

Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Hep birlikte arkasında olacağız. Bizi bu organize kötülük çetesi yenemeyecek."