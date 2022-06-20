Son dakika... Interpol tarafından kırmızı bültenle aran IŞİD'liler Ankara'da yakalandı
Son dakika... Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu IŞİD'li terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı.
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