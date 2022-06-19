Rakka'da tutuklu 15 IŞİD'li terörist firar etti

Suriye'nin güney doğusunda Rakka ilinde YPG'nin kontrolündeki bir hapishanede tutulan 15 IŞİD'li teröristin firar ettiği öğrenildi.

AA
19 Haziran 2022 Pazar, 14:35
Rakka'da tutuklu 15 IŞİD'li terörist firar etti
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Suriye'de yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 15 IŞİD'li terörist, ABD destekli terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği hapishaneden kaçtı.

IŞİD'lilerin Rakka ilinde kaçtıkları Rimeli ve Masafir mahallelerinde saklandıkları aktarıldı.

Hapishane çevresi ile Rimeli ve Masafir mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uygulayan YPG, IŞİD'li grubunu yakalamaya çalıştığı belirtiliyor. 

Ocak 2022'de de Haseke ilindeki Guveyran hapishanesinde tutuklu onlarca IŞİD'li, ABD destekli YPG'li teröristlerin kontrol ettiği Sanayi Hapishanesi'nden kaçmıştı.


suriye IŞİD Rakka
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