Rakka'da tutuklu 15 IŞİD'li terörist firar etti
Suriye'nin güney doğusunda Rakka ilinde YPG'nin kontrolündeki bir hapishanede tutulan 15 IŞİD'li teröristin firar ettiği öğrenildi.
Suriye'de yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 15 IŞİD'li terörist, ABD destekli terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği hapishaneden kaçtı.
IŞİD'lilerin Rakka ilinde kaçtıkları Rimeli ve Masafir mahallelerinde saklandıkları aktarıldı.
Hapishane çevresi ile Rimeli ve Masafir mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uygulayan YPG, IŞİD'li grubunu yakalamaya çalıştığı belirtiliyor.
Ocak 2022'de de Haseke ilindeki Guveyran hapishanesinde tutuklu onlarca IŞİD'li, ABD destekli YPG'li teröristlerin kontrol ettiği Sanayi Hapishanesi'nden kaçmıştı.
Video Haberler
- Çaldıkları minibüsün içinde yakalandılar
- Fırat Nehri'nde boğularak ölüm
- Vanayı kapatıp, camideki 26 musluğu çaldı
- Sokaktan geçen kadına tokat attı, darbedildi!
- Sağanak sele neden oldu
- Hastane inşaatında iş cinayeti
- 2 grup arasında silahlı kavga: Hastaneye de isabet etti
- Konya'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
- İskelede şüpheli yangın
- Çocukların çakmakla oyunu okulu yaktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Başsavcılıktan 'Mehmet Sami Tuğrul' kararı
- 'Erdoğan hakkındaki karar, Kaftancıoğlu'nu kurtardı'
- İstanbulkarta faizsiz kredi imkanı geldi
- Uğur Şahin'den korkutan 'koronavirüs' uyarısı
- Atatürk'e ve Türk bayrağına saldırmışlardı
- 'Asla oy vermem' diyenlerde dikkat çeken oran
- Bir çıplak yurttaş daha… Bu kez adres Karadeniz...
- Metiner'in ardından Gökçek de Arınç'a yüklendi
- 18 günde 20 liralık zam
- Kılıçdaroğlu 'sözüm var' diyerek duyurdu