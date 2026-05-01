Son Dakika... İstanbul'a '1 Mayıs' ablukası: İşte kapalı olacak metro istasyonları!

Metro İstanbul'un duyurusuna göre; M2 metro hattının Şişhane, Taksim, Osmanbey durakları işletmeye kapatılacak. Ayrıca Taksim'e çıkan F1 füniküler ile Kadıköy'deki T3 Moda tramvayı kapalı olacak.

Metroların Mecidiyeköy'de duracağını belirten Metro İstanbul, durağın meydan çıkışı dışındaki bütün giriş çıkışlarının kapatılacağı açıklandı.

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda açıklama yaptığını belirten Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“İstanbul Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Cuma günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.

F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır.”

— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 30, 2026



— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 30, 2026

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına ilişkin açıklama yapmış; Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı için yaptığı resmi başvuruların uygun görülerek onaylandığı bildirmişti.

Valiliğin açıklamasına göre bu ilçeler dışındaki tüm illerde miting, yürüyüş ve benzeri etkinlikler yasaklandı.

Valiliğin yasaklama kararının ardından İstanbul'daki metro seferlerinde de düzenlemeye gidildi. Taksim ve çevresine çıkan tüm metro istasyonları kapatıldı