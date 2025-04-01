Son Dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlattı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan ve bunları yayanlar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

Son Dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlattı
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ANKA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 20:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re’sen Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlattı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yaparak ayrıştırıcı söylemlerde bulunan ve bunları yayanlar hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. 

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı."


Etiketler: #BOYKOT #Soruşturma

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