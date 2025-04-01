Yandaş Cem Küçük'ün hedefinde boykot çağrısı yapan sanatçılar var: 'Bunun bazı bedelleri olur'
AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, yaptığı açıklamalarla boykot çağrılarına destek veren oyuncuları hedef gösteriyor. Küçük yaptığı bir paylaşımda “Devletin kanalında devleti çökertmeye çalışırsan bunun bazı bedelleri olur” dedi.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, yaptığı açıklamalarla boykot çağrılarına destek veren oyuncuları hedef gösteriyor.
TRT 1’deki ‘Teşkilat’ dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat, takipçilerini boykota çağırmıştı. Küçük, yaptığı paylaşımla “O zaman Teşkilat dizisinden ayrılsın” ifadelerini kullanıp, söz konusu paylaşıma TRT’nin Genel Müdürü Zahid Sobacı’yı etiketledi.
Bununla beraber, oyuncu Murat Daltaban’ın da takipçilerine boykot çağrısı yaptığı paylaşımın görüntüsünü alıp paylaşan Cem Küçük, üstü kapalı bir tehditle şunları yazdı:
“Milleti boykota çağıran Murat Daltaban da TRT1’de yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul’da oynuyormuş. Devletin kanalında devleti çökertmeye çalışırsan bunun bazı bedelleri olur.”
Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ederken, boykot çağrıları da tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak üniversite öğrencilerinin çağrısını yaptığı ‘2 Nisan Tüketim Boykotu’na CHP’den de destek gelmiş ve CHP lideri Özgür Özel yurttaşlara çağrı yapmıştı.
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