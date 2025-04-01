İmamoğlu'nun hesabının engellenmesini isteyen avukat da boykotçuymuş!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 19:30

Güncelleme: 01.04.2025 - 19:30

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Burak Bekiroğlu, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne UYAP üzerinden başvuru yolladıklarını söylemişti.

Avukat Bekiroğlu’nun, 2022'de yaptığı bir paylaşımda Ülker'i boykot ettiği ortaya çıktı.

Burak Bekiroğlu, 2022'deki paylaşımında “Uzun süredir tüketmediğim Ülker, Halk TV ye sponsor olmuş. Şu an marketteyim ETİ reyonunda her şey fazlasıyla var" ifadelerini kullanmış.