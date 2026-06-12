Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan isim belli oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
AZİZ İHSAN AKTAŞ İDDİANAMESİNİ YAZAN SAVCIYDI
Aykut Çelik; İBB davasının soruşturma savcılarından ve Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasının iddianamesini hazırlayan isimdi.
Çelik aynı zamanda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü; tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturması ile CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin soruşturmanın başındaki kişi.
Soruşturma kapsamında CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı ve aynı zamanda Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki dosyalarda yetkisizlik kararı verilerek evraklar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti.
CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Cumhuriyet, 13 Şubat'taki haberinde Aykut Çelik'in isminin kulislerde geçtiğini duyurmuştu.
Haberimizde, "Can Tuncay’ın yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik’in de isimleri geçiyor" ifadeleri yer almıştı.