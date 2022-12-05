Son Dakika... İYİ Parti asgari ücret talebini açıkladı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 16:18

İYİ Parti sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, gündeme ilişkin olarak basın açıklaması düzenledi.

Partisinin asgari ücret talebini açıklayan Zorlu, "Biz, asgari ücretin en az 9 bin 200 TL olması gerektiğine inanıyoruz. Kendi önerimiz ise 9 bin 600 TL bir asgari ücretin çalışanlarımıza verilmesi gerektiği" diye konuştu.

Zorlu, TÜİK'in enflasyonun yüzde 84'e gerilediğini açıklaması hakkında, "Bugün açıklanan rakam, başlayan bir illüzyonun ilk halkası. Seçim yaklaşırken milletimize sunulan baz etkisi senaryosu başladı. Bu açıklanan rakamlar, fiyatların gerilemesi anlamına gelmiyor" yorumunu yaptı.