Son dakika... İYİ Parti milletvekili Ümit Dikbayır'ın partiden kesin ihracı talep edildi
Son dakika haberi... İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır’ın İYİ Parti’den kesin ihracının talep edildiğini duyurdu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır’ın İYİ Parti’den kesin ihracının talep edildiğini açıkladı.
Zorlu, kesin ihraç talebinin Akşener'in imzasıyla gerçekleştirildiğini ekledi.
NE OLMUŞTU?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, “Seçimlere 81 ilde tek başımıza gireceğiz” açıklamasından sonra parti içinde başlayan ayrışmalar beraberinde istifaları getirmişti.
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.
Akşener, “Oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini” öne sürerek, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım” açıklamasında bulunmuştu.
AYRINTILAR GELECEK...
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