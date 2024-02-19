Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti

Son dakika haberi... İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı, grup başkanvekilliğinden ve partisinden görevinden istifa etti

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:46
Son dakika... İYİ Parti'de Suat Sarı istifa etti
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Yerel seçimlere kısa bir süre kala İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı'ndan çok kritik bir istifa geldi. İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı, partisinden ve grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. 

Sarı, istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

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"2017 yılında Genel Başkan Sn. Meral AKŞENER'in önderliğinde "cesur yürekli" arkadaşlarımla büyük hedeflerle yola çıktık. Kurucu İstanbul İl Bşk. Yrd. olarak çıktığım bu yolda amacımız; Türk yurdunu, Türk milliyetçilerinin yönetim kabiliyeti ile üreten, adil, özgür, bağımsız bir kurumsal sisteme dönüştürmekti...

Bu hedefimize ulaşmak için bugüne kadar gerek parti yönetiminde bulunan, gerekse Kağıthane Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olan yol arkadaşlarım ile çok çalıştık. Parti disiplinine bağlı kalarak, ülkemize ve milletimize katkı sağlayan büyük başarılara imza attık.

10 yıl İBB'de yönetici bürokrat, 25 yıl özel sektör üst düzey yöneticilik tecrübelerimin yanısıra, İBB'de Meclis üyesi olarak Partimin grup sözcülüğü ve grup başkan vekilliği görevlerinde bulundum. Meclis üyeliğim sürecinde sürekli üreterek, onlarca kez önergeler vererek, komisyonlarda oluşturduğum raporları İBB kürsülerinden ve yazılı, görsel medyada partim adına paylaşmaya çalıştım.

Çalışmalarımda en büyük desteğim, kamu ve özel sektördeki tecrübelerim ile liyakatım olmuştur. Bundan, bir Türk milliyetçisi, Türk vatandaşı ve her şeyden önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir evladı olarak son derece mutlu ve gururluyum...

ADAY BELİRLEME YÖNTEMLERİ İYİ PARTİ DEĞERLERİNE AYKIRI

Ancak; gelinen noktada eğitim, liyakat gibi kamuoyunda sürekli dile getirilen çok değerli kavramların partimizde pek de geçerli olmadığını gördüm. Gerek milletvekilliği temayül yoklamalarında ve gerekse 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde gösterilecek adayların belirleme yönteminin, İyi Parti değerleri, ilkeleri ve politikalarına aykırı olduğuna tanık oldum. Sonuçta, dar bir çevrenin uyguladığı bu yanlış politikalar ve sonrasında alınan kararlar ile binlerce "Cesur Yüreğin" istifası ile karşı karşıya kaldık.

'CESURLAR HAREKETİ' SEKTEYE UĞRADI

İşte tam da burada "Cesurlar Hareketi" sekteye uğramıştır. Bu nedenle bu çatı altında ülkeme ve milletime faydalı olamayacağımı anladığım için İyi Parti üyeliği ve İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekiliğinden istifa ediyorum. Büyük Türk milletine her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim.  İyi Parti'nin iyi insanlarına çok teşekkür ederim. Ne mutlu Türküm diyene."

GRUP DÜŞTÜ

İYİ Parti'de İbrahim Özkan ve beraberindeki üyelerinin istifası sonrası Sarı, İYİ Parti'nin İBB Grup Başkanvekili olmuştu. Sarı'nın hem partiden hem de başkanvekilliğinden istifa etmesinin ardından İBB'de İYİ Parti grubu düştü.


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