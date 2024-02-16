Akşener: Hayatımda hiç geri vitesim olmadı

Yayınlanma: 16.02.2024 - 22:09

Güncelleme: 16.02.2024 - 22:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca ile birlikte Sincan esnafını ziyaret etti.

Genel Başkan Akşener, Lale Meydanı'ndaki ziyaret öncesi yaptığı konuşmada, en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması gerektiğini belirterek, "Göreceksiniz, eğer Sincan'ı değiştirin emekli maaşlarınız asgari ücret kadar olacaktır." dedi.

"Rekabette hayır vardır." diye konuşan Akşener, şunları kaydetti:

"Cengiz Topel Bey'i seçerseniz ne olur biliyor musunuz, Sayın Cumhurbaşkanı bugün bayram ikramiyesini 3 bine çıkardı, eğer işin tehlikede olduğunu görsün 10 bin liraya çıkarmazsa adımı değiştiririm. Kendinizi, çocuklarınızı düşünün."

Akşener, ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti ve onların sorunlarını dinledi.

"HAYATIMDA HİÇ GERİ VİTESİM OLMADI"

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ise gazetecilerin, partinin aday tanıtım töreninde yaşanan tartışma ve kendisinin tartışmayla ilgili iddialarının anımsatılması üzerine, şunları söyledi:

"Ağzımdan çıkanı bilirim, söylediğim sözü de bugüne kadar her zaman yerine getirdim. Hiçbir zaman da geri vitesim olmadı. Ben bu bahsettiğiniz şahsa 3 defa çağrıda bulundum. Dedim ki 'Benimle ilgili, benim bulunduğum yerlerde, benim bulunduğum partide herhangi bir şey yapacaksanız, bir operasyon düzenleyecekseniz aracı kullanmayın, kendiniz gelin.' Sözümde ve söylediğim yerde aynen duruyorum. Hayatımda hiç geri vitesim olmadı."