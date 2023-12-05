Son dakika... Ümit Dikbayır İYİ Parti’den ihraç edildi

Son dakika haberi... İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır’ın partiden ihracına karar verdi. İhraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti’den açıklama yapılması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:42
Son dakika... Ümit Dikbayır İYİ Parti’den ihraç edildi
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin hesaplarının gayri resmi şekilde inceletildiğini öne sürmesi sonrası iddiaların odağındaki isimlerden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'den ihracına karar verildi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır’ın partiden ihracına karar verdi.

YARIN AÇIKLAMA YAPILACAK

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, ihraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti’den açıklama yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ümit Dikbayır'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aile bireylerinin, ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarını incelettirdiği, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinden şahsına, ailesine ve üçüncü kişilere ihale veya iş alınmasına aracılık ettiği, bir parti çalışanını taciz ettiği ve parti kasasında paranın eksik olduğu iddia edilmişti. Akşener, “Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. İspat ederlerse politikayı bırakırım.” ifadelerini kullanmıştı.

İddianın odağındaki Sakarya Milletvekili Dikbayır da disiplin kuruluna dilekçe vererek konunun araştırılmasını istemişti.

Dikbayır, “Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim.” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Dikbayır, hakkındaki iddiaların soruşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve TBMM Başkanlığı’na bir de dilekçe vererek,dokunulmazlığının kaldırılmasını da talep etmişti.


Ümit Dikbayır İyi Parti İhraç

İlgili Haberler

Ümit Dikbayır'dan çok konuşulacak iddia: Akşener'in yardımcısı kayıtdışı para mı topladı?

Ümit Dikbayır'dan çok konuşulacak iddia: Akşener'in yardımcısı kayıtdışı para mı topladı?
İYİ Parti'den kesin ihracı istenen Ümit Dikbayır'a soruşturma

İYİ Parti'den kesin ihracı istenen Ümit Dikbayır'a soruşturma
Taciz iddialarının ardından: Ümit Dikbayır kararını değiştirdi

Taciz iddialarının ardından: Ümit Dikbayır kararını değiştirdi

En Çok Okunan Haberler