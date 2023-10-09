Son dakika... İYİ Partili Subaşı, partisinden istifa etti

Yayınlanma: 09.10.2023 - 16:31

Güncelleme: 09.10.2023 - 16:55

İYİ Parti'nin bir önceki dönem Antalya milletvekili Hasan Subaşı partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Subaşı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum. Bir dönem önemli bir misyon üstlenmiş olan ve bu uğurda birlikte yol yürüdüğümüz, özveriyle hizmet veren arkadaşlarıma şükranlarımı sunar kamuoyunun bilgisine arz ederim” dedi.

27.Dönem MV yaptığım ve tekrar adaylık talebinde bulunmadığım İYİ Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunuyorum. Bir dönem önemli bir misyon üstlenmiş olan ve bu uğurda birlikte yol yürüdüğümüz, özveriyle hizmet veren arkadaşlarıma şükranlarımı sunar kamuoyunun bilgisine arz ederim. — Hasan Subaşı (@Hasan_Subasi) October 9, 2023

İYİ Parti’nin 27. Dönem milletvekili olan Hasan Subaşı, 14 Mayıs’ta yapılan parlamento seçiminde adaylar arasında kendisine yer bulamamıştı.