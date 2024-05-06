Son Dakika... İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu!

Son dakika gelişmesi... İYİ Parti'nin yeni grup başkan vekilleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:39
Son Dakika... İYİ Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu!
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Kurultay sürecini tamamlayan İYİ Parti’de yeni grup başkanvekilleri belli oldu. İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu.

AKŞENER DÖNEMİ SONA ERDİ

İYİ Parti geçen hafta yeni genel başkanını seçmişti. Kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3’üncü turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarışmıştı. Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611’ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçilmişti.

 


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