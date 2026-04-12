Son dakika... İzmir'deki kooperatif soruşturması: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 kişi adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen İzmir kooperatif soruşturması kapsamında 9 Nisan'da Ankara'da gözaltına alındı.

Erkol'un Ankara'daki işlemleri bu sabah sona erdi.

ERKOL DAHİL 9 KİŞİ ADLİYEDE

Son olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÜMİT ERKOL'UN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ YAĞMIŞTI

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Erkol'un gözaltına alınmasına X hesabından tepki göstermişti.

Bulut, Erkol'un ifadeye çağrılmadan "sabah baskınıyla" gözaltına alınmasının "düşman hukukunun işletilmesi" olduğunu söylemişti.

CHP'li yetkili ayrıca "Yargıyı sopa yapanlar, hukukun değil; kendi iktidarlarını korumanın derdine düştü. Baskıya boyun eğmeyecek, hukuksuzluklara teslim olmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi de X hesabından yaptığı paylaşımda Erkol'un gözaltına alınması ile ilgili "hakkında gözaltı işlemi uygulanması ve kolluk eşliğinde İzmir'e götürüleceğinin açıklanması, soruşturma açısından herhangi bir anlam taşımadığı gibi, gözaltı işlemini kolluk ve savcılık açısından bir güç gösterisine dönüştürmektedir" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, 2023’ten yana görevini sürdürüyor. Her gün gözler önünde olan, sabit ikamet sahibi il başkanımızı sabahın köründe evine baskın düzenleyerek gözaltına almak ve İzmir’e götürmek yürüttüğünüz soruşturmaya zaten bir katkı sağlamayacak. Açık ki davet ettiğiniz anda gelip ifadesini vermekten asla çekinmeyecek il başkanımızı sabahın kör vaktinde evinden gözaltına almanız, basit bir güç gösterisinden ibaret. Biz Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol ve aynı soruşturmadan tutuklu bulunan arkadaşlarımızın masumiyetlerine sonuna kadar inanıyoruz. Süreci de çok yakından ve titizlikle takip ediyoruz."

MANSUR YAVAŞ'TAN ÜMİT ERKOL AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına tepki gösteren ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz" derken Erkol'un serbest bırakılmasını beklediklerini kaydetmişti.

NE OLMUŞTU?

Erkol'un gözaltına alındığı ve kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen hukuki süreçte önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.