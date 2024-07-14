Son dakika... İzmir'de 'kaçak elektrik' faciası... 29 kişi hakkında gözaltı kararı!
Son dakika haberi... İzmir Konak'taki yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'taki yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.
Tunç şu açıklamayı yaptı:
"#İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."
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