Son dakika... İzmir'de 'kaçak elektrik' faciası... 29 kişi hakkında gözaltı kararı!

Son dakika haberi... İzmir Konak'taki yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 11:29
Son dakika... İzmir'de 'kaçak elektrik' faciası... 29 kişi hakkında gözaltı kararı!
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'taki yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi. 

Tunç şu açıklamayı yaptı: 

"#İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."


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