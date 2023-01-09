Son Dakika: Kabine toplantısı sona erdi
Son dakika gelişmesi... 2023 yılının ilk Kabine Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkan Erdoğan başkanlığında Saray'da sona erdi. Erdoğan EYT'ye ilişkin açıklama yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.
Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- (EYT) Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz.
AYRINTILAR GELİYOR...
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