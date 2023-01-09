Son Dakika: Kabine toplantısı sona erdi

Son dakika gelişmesi... 2023 yılının ilk Kabine Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkan Erdoğan başkanlığında Saray'da sona erdi. Erdoğan EYT'ye ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 19:34
Son Dakika: Kabine toplantısı sona erdi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • (EYT) Milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz.

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