Son dakika... Kritik kabine toplantısı başladı: Asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Saray'da toplandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda öncelikli gündem ekonomi olacak. Asgari ücrete yapılacak ara zam ve deprem bölgesine yönelik çalışmaların da ele alınması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:44
Son dakika... Kritik kabine toplantısı başladı: Asgari ücret ne kadar olacak?
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan yeni kabine üyeleri, Saray'da ikinci kez bir araya geldi.

Buna göre iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek.

ANA GÜNDEM EKONOMİ

Toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar görüşülecek.

Asgari ücrete yapılacak ara zam konusunun da toplantıda ele alınması bekleniyor.

AFET BÖLGESİ

Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının yapımı sürüyor. Toplamda 650 bin deprem konutunun yapılması hedefleniyor. Depremzedelere konutların planlanandan daha erken teslim edilebilmesi için farklı formüller üzerinde duruluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma da toplantıda değerlendirilecek.

Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. 


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