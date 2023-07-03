Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 18:35
Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi.

MASADA MAAŞ ZAMMI VAR

Memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberinde.

Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Erdoğan'a sunuldu.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının ardından Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. 


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