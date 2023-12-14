Son Dakika: Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan 'Hasan Bitmez' açıklaması

Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:23

Güncelleme: 14.12.2023 - 14:48

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümünün ardından açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hasan Bey kardeşimiz hakka kavuştu. Allah rahmet eylesin. Türk siyasi tarihinde de sanki ilk vuku buldu gibi. Kendi düşüncelerini, fikirlerini güzel bir tarzda Meclis'e arz ettikten hemen sonra maalesef gördüğünüz gibi bir kalp kriziyle karşı karşıya kaldı. Ondan sonra tekrar şuurunu toparlayamadı.

"AİLESİNE SABIR DİLİYORUM"

Ben kendisini uzun yıllardır tanıyorum. Çok seyahatlerim oldu kendisiyle. Nadir bulunan insanlardan birisidir. Davasına sadıktır. Ailesine sabır diliyorum."

Ahmet Davutoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

Hasan Bitmez kardeşimize rahmet diliyoruz. Mekan TMMM'nin kürsüsü. Milletimizin vicdanının tecelli ettiği bir mekan. Bir dava adamıydı. İlkeleri vardı. Gazze'deki mazlumlar için sarf ettiği sözler ve oradaki Gazzeli şehitlerin arasına karıştığına inanıyoruz. Bu şekilde son nefesini vermiş olan şehit kardeşimiz Hasan Bitmez kardeşimize rahmet diliyoruz."