Son Dakika... Karar açıklandı: Ekrem İmamoğlu tutuklandı!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 10:07

Güncelleme: 23.03.2025 - 11:18

Gözaltına alındıktan 4 gün sonra dün adliyeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında savcılık tutuklama talep etti.

Ekrem İmamoğlu'nun "silahlı terör örgütüne yardım etme", "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlamalarıyla tutuklanması talep edildi.

KARAR AÇIKLANDI

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "MEDYA AŞ" soruşturması kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu hakkında "terör" soruşturması kapsamında adli kontrol verildiği aktarılmıştı ancak mahkeme heyetinin, soruşturma kapsamında henüz karar almadığı, kararın açıklanması için heyetin ara verdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

4 günlük gözaltından sonra iki ayrı suçlamayla iki ayrı savcıya ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında savcılık tutuklama talep etmişti. İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan da tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.