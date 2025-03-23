Son Dakika... Karar verildi: Ekrem İmamoğlu için tutuklama talebi!
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için savcılık kararını verdi. Buna göre, her iki suçlama için İmamoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kent uzlaşısı' dosyasından verdiği ifadenin ardından, "yolsuzluk" dosyası ile ilgili savcılıkta verdiği ifade sona ermişti.
İmamoğlu için savcılık kararını açıkladı.
Buna göre, her iki suçlama için İmamoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Savcılık
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