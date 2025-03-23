Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri sonlandı!
Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturmada da Çağlayan'daki savcılık ifadesi sona erdi.
Başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe'nin de içinde bulunduğu kişiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.
İfade verme işlemleri için 4’ü ‘terör savcısı’ olmak üzere 34 savcı görevlendirilmişti. Gözaltına alınan her bir kişi için 3 avukatın içeri girebilmesine karar verildi.
Ekrem İmamoğlu'nun 'kent uzlaşısı' dosyasından verdiği ifadenin ardından, "yolsuzluk" dosyası ile ilgili savcılıkta verdiği ifade sona erdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Savcılık #ifade
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