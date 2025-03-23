Son Dakika... Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu Çağlayan'da Ekrem İmamoğlu ile görüştü
Son Dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel'in Çağlayan'da görüşmesine izin verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan'da görüştü.
Özel'den önce Dilek İmamoğlu'nun da Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü öğrenildi.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu #belediye
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP liderinden gözaltı ve yandaş medya sözleri!
- CHP'den MHP'ye 'kurultay' yanıtı!
- Protestolara katılanlara şafak baskını
- İYİ Parti'den Saraçhane açıklaması
- Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
- Valilikten son dakika yasak kararı!
- Özel'in son konuşmasında 'mikrofon' ayrıntısı!
- İmamoğlu'nun mesajını duyurdu!
- Şevket Çoruh'un, yandaş Cem Küçük'e yanıtı gündem oldu
- Özgür Özel İmamoğlu'nun talebini açıkladı!