Son Dakika... Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu Çağlayan'da Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Son Dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel'in Çağlayan'da görüşmesine izin verildi.

Son Dakika... Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu Çağlayan'da Ekrem İmamoğlu ile görüştü
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 02:21

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan'da görüştü.

Özel'den önce Dilek İmamoğlu'nun da Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü öğrenildi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu #belediye

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