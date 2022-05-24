Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu Saat 22.00'yi işaret etmişti: 'Kaçış planının anatomisini' açıkladı
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Akşam saat 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" diye konuşmuştu. Beklenen açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, TÜGVA ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan çık söyle, bu para gönderdiğin paravanın başında senin ailenden kim var?" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim: Bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu, "Akşam saat 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" demişti.
Konuşması sırasında 'suça bulaşmış' bürokratlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim: Bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Akşam 22:00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden beklenen açıklamayı yaptı. Kılıçdaroğlu #BizeKatılın etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin dürüst, şerefli bürokratlarına selamlar olsun. Onların başımızın üstünde yeri var. İktidarımızda onları çok güzel günler bekliyor" ifadelerine yer verdi.
'SARI BÜROKRATLAR' DİYEREK SESLENDİ
İSİM VERMEDEN TÜRKEN VAKFI'NI İŞARET ETTİ
CHP lideri, para akışları ve belgelerinin ellerinde olduğunu söyledi, 1 milyar doların Ensar ve TÜRGEV tarafından ABD’ye transfer edildiğini ifade etti.
Kılıçdaroğlu “Sarı bürokratlar; sizler devleti kanun dışı talimatları uygulayarak adeta bitkisel hayata soktunuz. Bu süreçte kendinizi de bitirdiniz. Öncelikle birazdan açıklayacağım şey skandalla yolsuzluklara dikkat çekmek değildir. Bunların ne olduğunu sağır sultan da biliyor. Amacım komaya sokulan bu devleti uyandırmaktır. Komaya sokulan bu devi uyandırmak ve çalışır hale getirmektir. Ama size de bir iyilik yapıyorum sarılar. Bu suç gemisinden inin kurtarın kendinizi. Ufak cezalarla kurtulun. Bugün içlerinden vahim birini açıklıyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"BELGELER ELİMİZDE"
- Belgeler elimizde. Para akışlarının hepsi elimizde. Anlatayım. Bir vakıf kurduruyorlar Amerika’da. Neden Amerika? Ülkeyi Kataristan’a dönüştürenler Katar’a gider diye beklersiniz ya, biliyorlar ki o ülkelerde hukuk yok. İlk uçakla geriye gönderirler bunları.
- Amerika kanunlarının arkasına ise gizlenebilirler. Orası hukuk devleti. Yani hukuksuzlukla yok ettikleri ülkede hukuka sığınmak için ABD’ye kaçmak istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmanın peşindeler.
"VAKIF YÖNETİMİ ERDOĞAN AİLESİNE AİT"
- Peki ne yapıyorlar? Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi Erdoğan ailesi üyelerine ait. Şimdi isim vermeyeyim. Belki kendileri söyler.
- Aile içi işlerine karışmayın. Şimdi; bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye’den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verdikleri vakıflar… Bu vakıfların asıl var olma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz. TÜRGEV ve Ensar.
- Bu vakıflar başlıyor paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar. Bir 10 milyon dolar. Bir 20 milyon dolar. Bir 10 milyon dolar. Bir TÜRGEV, bir Ensar, bir TÜRGEV, bir Ensar… Durmuyorlar. Para gönderimi listesinin sonu yok.
"DÖKÜMLERİ ELİMİZDE"
- Hepsinin dökümleri elimizden. Sevgili halkım, 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika’ya. Ensarcığım, TÜRGEV’ciğim… Bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Siz bu paraları neden Amerika’ya sürekli transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi?
- Gelelim Amerika’ya kaçmaya hazırlananlara… Yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Vallahi çok fena yanılıyorsunuz.
- Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Çık söyle. Aileden kim gönderiyor bu paraları? Ve yine ailenden kim alıyor bu paraları karşı tarafta, yani Amerika’da? Çık anlat. Çekinme.
BELEDİYELERİNE SESLENDİ
- Son olarak halkın belediyelerine sesleniyorum. Bu paravan derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bu derneklerden kurtulmak isteyen evlatlarımıza sahip çıkın. Yurtlarınıza alın. Onlar masum, onlar suçsuz. İşte sevgili halkım, emekliye bu yüzden para yok. Bu yüzden bir litre süt 20 lira.
- Bu yüzden dört milyon abonenin elektriği kesiliyor. Bu ülkede çocuklar bu yüzden yatağa aç ve karanlıkta giriyor. Bu yüzden ekmek bulamıyor. İnsanlarımız bu yüzden mağdur.
- Uyan ey halkım, artık uyan. Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken senin gidecek bir yerin yok. Bizim başka memleketimiz yok. Artık uyan, kaldır kafanı ve bize katıl.
NE OLMUŞTU?
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ABD’de kurduğu TURKEN Foundation'ın toplam varlıklarındaki büyümeye dair dikkat çeken bilgiler açıklamıştı.
CHP'nin ABD Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada Türken Foundation'un vergi beyannamesine ulaşıldığı belirtilerek "ABD Gelir Dairesi’nden (IRS) aldığımız bu resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene TURKEN Foundation’a 9.3 milyon dolar bağış gelmiş" bilgisi verilmişti.
ESRA ALBAYRAK VE BİLAL ERDOĞAN İMZALI
Yurter Özcan Turken Foundation'un 2014 senesinde ABD'de ENSAR ve TÜRGEV'in ortak kuruluşu olarak açıldığını hatırlatmıştı.
Vakfın ülkedeki kuruluş belgesinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imzası bulunuyor. Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ise vakfın yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.
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