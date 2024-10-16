Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'zorla getirme' kararı
Son dakika haberi... CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı verildi.
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “zorla getirme” kararı verdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın şikayeti üzerine açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.
Avukat İnal’ın “hakaret” iddiasıyla açtığı davanın duruşmasında, İnal’ın avukatı, Kılıçdaroğlu hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in yetkilendirmesi ile duruşmaya katılan Avukat Uğur Çelik ise “Müvekkilimizin ikametgahı Ankara’dır. Talimatları Ankara’ya yazın” talebinde bulundu.
Avukat Mustafa Doğan İnal’ın avukatı Furkan Keskin, mahkemeden “Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesi”ni talep etti.
Gazeteci Barış Yarkadaş'ın edindiği bilgiye göre; İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi bu talebi yerinde bularak “Sanığın zorla getirilmesi”ne karar verdi.
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