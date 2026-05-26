Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'bayram' mesajı: 'Dürüstlük' vurgusu yaptı, paylaşıma tepki yağdı

CHP'nin kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'bayram' mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

"Sevgili Kardeşlerim, Değerli Yol Arkadaşlarım,

Bir Kurban Bayramı’na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz.

Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir.

Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgârı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız.

Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir.

Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır.

Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun.

Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum."

pic.twitter.com/a7saOFRpuH — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 26, 2026

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu mesajına, sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı.