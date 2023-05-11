Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye çağrı!

Son dakika haberi... CHP lideri ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:40
Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye çağrı!
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. 

Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan İnce, "Bunu memleketim için yapıyorum" dedi. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Siyaset gündemine damga vuran olayın ardından CHP lideri ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Barış Manço 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" dedi.

NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce, özel hayatını hedef alan iddiaların ardından partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır" demiş; "45 gündür itibar suikasti yapılıyor. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor. Gazeteci, iftira atılıyor yazmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

İnce, partisinin Meclis'te bulunması gerektiğini savunarak oy istemişti.

Konuşmasının devamında özel hayatına ilişkin iddialara değinen İnce, "Bu atılan iftiralara, Saray'dan para aldı çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum" diye konuşmuştu.


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