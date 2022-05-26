'Bir kaçışın anatomisini' açıklayan Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Erdoğan'ın sözlerine CHP'den jet tepki

26 Mayıs 2022 Perşembe, 15:01

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan ve ailesinin vakıflar aracılığıyla yurt dışına para transfer etmesiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Erdoğan açıklamasının satır başlarında, "Baskın yapar gibi kamu kurumu kapısına dayanmak ne demek? hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Asla. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmektir. Böyle bir rezilliğe asla izin veremeyiz. Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl alır değildir. Her bir kamu görevlisinin yanındayız. Türkiye'nin arkası karanlık operasyonlarla kaybedecek zamanı yoktur. Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes, bu devletin de bu milletin de düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Erdoğan'ın söz konusu ifadelerine sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. Antmen, "Genel müdür de hakim de Cumhurbaşkanı da Anayasaya uymakla yükümlüdür. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu hukuka niye uymuyorsunuz, vatandaşı neden zarara uğratıyorsunuz? diye soruyor. Hukuka uymayanlar korksun! Uyanlar değil" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti.

"AİLENDEN KİM ALIYOR BU PARALARI, KARŞI TARAFTA"

Kılıçdaroğlu, “Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden, hukuka sığınmak için ABD’ye kaçmak istiyorlar. Paravan bir vakıf kuruyorlar. Başına bir Amerikan vatandaşını koyuyorlar. Ama vakfın asıl yönetimi, Erdoğan ailesi üyelerine ait. Türkiye’den iki vakıf seçiliyor. TÜRGEV ve ENSAR. Bu vakıflar başlıyor, paraları bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 1 milyar lirayı şıp diye transfer ediyorlar Amerika’ya. Erdoğan, çık söyle. Bu para gönderttiğin paravanın başında senin ailenden kim var? Ailede kim gönderiyor, bu paraları? Ailenden kim alıyor bu paraları, karşı tarafta. Çık anlat, çekinme” açıklamasını yapmıştı.